Fermo, pomeriggio intenso per i Vigili del Fuoco impegnati su due fronti

MONTOTTONE (FM)- Non è stato un pomeriggio facile per i Vigili del Fuoco di Fermo che, nell'entroterra e più precisamente a Montottone, si sono trovati a fronteggiare due situazioni distinte sullo stesso territorio.

La natura degli interventi

Nel primo caso si è trattato di una persona scivolata in un dirupo per circa venti metri. Gli operatori dei VVF si sono calati con tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpine Fluviali) ed hanno raggiunto la persona creando una zona “pulita” dove potessero intervenire i sanitari per poterlo stabilizzare prima del trasporto a bordo dell'eliambulanza. Nel secondo caso, i pompieri hanno fronteggiato un incendio di vegetazione. Dopo le operazioni di spegnimento condotte con l’ausilio di tre mezzi è tuttora in corsa la bonifica della zona interessata, di circa seimila metri quadrati.