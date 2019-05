Pistola in pugno irrompe nell’azienda: bandito rapina imprenditori stranieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PORTO SANT’ELPIDIO - «Nessuno si muova, state calmi, tirate fuori i soldi e nessuno si farà male». Sapeva cosa faceva il bandito che ieri ha rapinato tre imprenditori stranieri arrivati a Porto Sant’Elpidio per acquistare da una azienda locale un certo quantitativo di scarpe. Il gruppo di imprenditori stranieri è entrato all’interno dei locali di una azienda elpidiense per discutere l’acquisto di una partita di scarpe con il titolare. L’imprenditore elpidiense ha accolto gli acquirenti all’interno di un locale attiguo alla azienda dove è iniziata la trattativa. Ad un certo punto mentre era in corso un primo scambio di opinioni prima di definire l’acquisto, all’interno del locale è piombato un bandito, pare con il volto travisato, armato di pistola. Ha puntato l’arma e ha minacciato gli imprenditori di usarla se non avessero obbedito ai suoi ordini. «Tirate fiori i soldi» ha detto il malvivente.