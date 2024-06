FERMO La terza edizione di Carifermo incontra la scuola, iniziativa ideata da Carifermo con l’obiettivo di approfondire temi di educazione finanziaria nelle scuole della provincia di Fermo, ha visto un incremento significativo degli incontri svolti. Da ottobre 2023 a maggio 2024 la Banca ha organizzato 26 incontri (+10 rispetto all’anno scolastico precedente) con 31 classi di scuole secondarie.

Le cifre

Nove le scuole che hanno aderito al progetto: sono Montani, l’Itet Carducci-Galilei, Liceo economico sociale Annibal Caro e la fondazione Cfp Artigianelli di Fermo, gli Ite di Porto Sant’Elpidio e Montegiorgio, le scuole medie di Petritoli, Ponzano e Montottone. In tutto 534 studenti hanno partecipato alla proposta della banca, che quest’anno si è arricchita con un nuovo modulo formativo. Infatti agli incontri su “Evoluzione degli strumenti di pagamento e accettazione nell’era digitale” tenuto da Sara Carelli, “Il commercio estero e i pagamenti internazionali. Evoluzione, rischi e normativa” a cura di Emanuele Olivares, “Credito ai consumatori e alle aziende. Livello base” con Danilo Compieta e “I primi passi per capire la borsa” tenuto da Emanuele Dianetti, si è aggiunto il modulo su “Il risparmio e la sua gestione” tenuto da Carlo Sportillo. Durante le oltre 50 ore, sono state molte le interazioni e le domande tra i “docenti” della banca e gli studenti, in un’ottica di piena collaborazione e condivisione. Carifermo, negli ultimi anni, ha rafforzato l’impegno nella promozione dell’educazione finanziaria nelle scuole, mettendo a disposizione competenze ed esperienze, con l’obiettivo di offrire degli spunti formativi agli alunni ed agli studenti del territorio, per diffondere una maggiore consapevolezza delle proprie scelte finanziarie.

L’impegno

Si ricorda che l’educazione finanziaria, grazie all’impegno del Comitato nazionale per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, è stata inserita nei percorsi scolastici di ogni ordine e grado nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.