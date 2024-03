FERMO L’abbattimento di un pino marittimo in via Sant’Antonio, a due passi dal tribunale, ha sollevato non pochi malumori in questi giorni. È stato tagliato martedì mattina, nonostante diversi residenti si siano mobilitati, vedendo degli operai al lavoro nella zona, per salvare una pianta che da decenni si trovava proprio all’altezza del bivio con via San Filippo.

La mobilitazione

Alcuni cittadini fermani hanno chiamato anche i carabinieri forestali e la polizia locale, per scongiurare l’abbattimento che però, dopo gli approfondimenti del caso, è stato portato a termine. «In prima battuta avevamo visto gli operai effettuare delle potature e il pino era rimasto al suo posto, abbiamo sperato di averlo salvato – racconta un residente di via Sant’Antonio, tra i primi ad attivarsi per cercare di bloccare l’operazione -: invece non è stato così. Abbiamo chiesto chiarimenti all’Ufficio ambiente del Comune, ci hanno spiegato che tutte le normative sono state rispettate, non c’è stata nessuna irregolarità ed il taglio era autorizzato».

I motivi

«Ammesso anche che una scelta sia legittima, non vuol dire - rimarca - che sia giusta ed a volte dovrebbe prevalere il buon senso. Quel pino marittimo si poteva salvare. In questi giorni tutte le persone che passano lungo la via non facevano che chiedersi: ma perché lo tagliano? A quanto pare l’albero è stato sacrificato per recuperare un posto auto. Io che abito a due passi da lì, non avrei rinunciato a quel pino neanche se quel posteggio lo avessero riservato soltanto a me».

Il futuro

Tra i cittadini della zona ci si chiede anche a chi saranno destinati i posti auto presenti in quello slargo. «Da quanto ci risulta, quell’area sarà destinata a parcheggi riservati al tribunale – continuano i residenti – se così fosse, viene da chiedersi perché ci sia bisogno di riservare quegli stalli, quando nei paraggi non mancano punti dove sostare, a partire dall’area Vallesi che si trova sotto il tribunale». Qui c’è anche un parcheggio coperto collegato poi con il vicino palazzo di giustizia.