Capannone avvolto dalle fiamme a Piane di Falerone, evacuato un bar vicino danneggiato

FALERONE - Allarme questa sera per un incendio in un capannone a Piane di Falerone. Le fiamme sarebbero partite da un negozio di cinesi. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo insieme a quelli di Amandola e Civitanova. Il titolare dell’attività commerciale è stato trasportato per precauzione al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo. In corso di ricostruzione le cause di quanto accaduto. Gli stessi vigili del fuoco hanno provveduto a far evacuare, insieme ai carabinieri giunti sul posto, un bar vicino al negozio andato a fuoco.