Aperta la rotatoria a Valmir, cambia il traffico nel nodo sulla Valdaso. Il sindaco: «Ma fate attenzione»

PETRITOLI - Ultimata e aperta al traffico la nuova rotatoria di Valmir sulla Valdaso di Petritoli. Ad annunciarlo via social il sindaco, Luca Pezzani: «Cari concittadini, vi informo che ho firmato in mattinata l’ordinanza per l’apertura della rotatoria e che da qualche ora si è tornati alla consueta viabilità. Vi invito comunque alla massima prudenza, visto che sono cambiate le regole di circolazione e che non esiste più l’incrocio semaforico».





Con l’infrastruttura, realizzata grazie all’unione d’intenti fra Regione, Provincia e Comune, è stata realizzata un’opera che era attesa in zona da decenni, anni in cui Valmir ha acquisito un’importanza commerciale sempre crescente. La rotatoria rappresenta quindi una svolta per la gestione del traffico e della viabilità, non solo della zona di riferimento ma di una grossa fetta della Valdaso.

La realizzazione ha comportato accordi importanti fra gli enti coinvolti, al fine di snellire il traffico diurno sulla strada e ridurre la velocità notturna dei mezzi. Dopo qualche mese di disagi dovuti alla viabilità temporaneamente modificata, ora via libera alla circolazione, con benefici evidenti per tutti visto il traffico imponente che viaggia sulla strada provinciale.

