Tremendo schianto contro un albero: auto distrutta e ragazzo d'urgenza a Torrette

PTERITOLI - Tremendo schianto con l’auto, giovane soccorso dall’eliambulanza. E’ successo pomeriggio verso le 15 a Valmir di Petritoli dove un ragazzo, dopo aver perso il controllo della sua vettura, è finito contro un albero.

Un impatto terribile che ha disintegrato il mezzo tanto che alcuni pezzi del motore sono schizzati fuori dall’auto. Sul posto sono arrivati la Croce Arcobaleno e l’auto medica della Croce azzurra che hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il giovane, per fortuna, non sembra in pericolo di vita . Sul posto anche i vigili del fuoco. Inevitabili disagi alla circolazione. A chiarire la dinamica del sinistro saranno le forze dell’ordine.

