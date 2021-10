Pedofilia, la psicoterapeuta Marinelli stamattina a confronto con gli alunni

PETRITOLI - Tema tanto delicato quanto attuale quello che viene affrontato questa mattina alle ore 10 al cinema Europa di Amandola con studenti ed insegnanti dell’Istituto Tecnico Economico e della scuola secondaria di primo grado di Amandola. Si parlerà del fenomeno della pedofilia con la psicoterapeuta Cristina Marinelli.

Un incontro promosso dall’istituto Omnicomprensivo in collaborazione con l’amministrazione comunale nell’ambito della rassegna “Incontriamoci con..” che vede periodicamente ospiti studiosi ed esperti di vari settori che trattano tematiche diverse e si confrontano con gli studenti. Questa mattina si cercherà di dipanare probabilmente tutti gli aspetti che portano una persona a sviluppare questa tendenza patologica, cercando di chiarire i meccanismi psicologici che si costruiscono durante la formazione della personalità del pedofilo. Un’analisi sulle varianti che intervengono e si stratificano nel corso della vita per creare queste spinte morbose che provocano sempre sofferenza e traumi forti alle vittime di queste attenzioni ma che nascondono altra sofferenza in chi le mette in atto. Marinelli, specialista in psicoterapia familiare ad indirizzo sistemico-relazionale, ha numerosi incarichi tra cui giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni delle Marche.