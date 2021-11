Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada forse per un malore, muore un automobilista

PETRITOLI - Tragedia nel pomeriggio a Petritoli, in contrada Paganelli, dove un automobilista di 70 anni, forse a causa di un malore mentre era alla guida, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuoti strada. Il mezzo sul quale era a bordo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e i vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo il settantenne. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimarlo non c'è stato nulla da fare ed è morto.

