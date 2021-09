Centro vaccini, chiude anche Petritoli. I sindaci: «Qui 6mila dosi, presidio fondamentale contro il virus»

PETRITOLI - Più di seimila dosi di vaccino a Petritoli. Luca Pezzani, sindaco di Petritoli, e tutti i sindaci della Valdaso hanno voluto fare il punto e ribadire l’importanza di un presidio sempre a disposizione. «Dopo circa 6 mesi di attività - hanno - il punto vaccinale sospenderà la sua attività, per disposizione dell’Av 4, che manterrà operativo esclusivamente il centro di Fermo».

Pezzani ha voluto complimentarsi per «la magnifica attività svolta, che ha permesso la vaccinazione di insegnanti, forze di polizia, persone anziane e/o in difficoltà di spostamento, soggetti fragili, persone giovani e meno giovani, provenienti sia dal territorio, che da fuori territorio, si vuole ringraziare quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo grande obiettivo, in particolare medici e infermieri, gli operatori e volontari della Protezione civile, l’Avis e l’Av 4». Pezzani ha voluto rimarcare che Petritoli c’è e non si tira indietro. «Tutto ciò -hanno sottolineato i sindaci - è l’ennesima dimostrazione di quanto sia importante contare e, soprattutto, puntare sulla sanità territoriale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA