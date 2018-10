Chiede di uscire al direttore del supermercato e lo minaccia nel parcheggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PEDASO - Allarme ieri al Simply, nei pressi del supermercato. Un uomo ha minacciato il direttore dell’attività, forse con una pistola che però non è stata ancora trovata, per farsi conegnare del denaro. Subito sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Fermo e dalla vicina stazione, che hanno cercato di fare chiarezza su quanto accaduto.Il supermercato era aperto da poco, ieri pomeriggio, quando un anziano del posto si è recato presso l’esercizio commerciale e ha minacciato il direttore, dopo averlo fatto uscire con una scusa. Inizialmente pareva che l’uomo armeggiasse una pistola - vera o giocattolo - ipotesi che in seguito non è stata confermata e sulla quale si stanno concentrando le indagini.