PEDASO Dagli impianti fotovoltaici all’insolvenza per il soggiorno in una struttura turistica, passando per automobili mai consegnate e finti operatori bancari. Il ventaglio di truffe online non finisce mai di fornire nuovi escamotage, da parte dei malintenzionati, per aggredire i conti in banca delle vittime. Gli ultimi casi sono stati tutti affrontati e risolti dai carabinieri della stazione di Pedaso, arrivati ad individuare e denunciare ben 7 persone, tutte pregiudicate, artefici di raggiri ben orchestrati.

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Lutto a Porto Sant'Elpidio, morta la dottoressa Loretta Carpiceci. Era stata anche responsabile del centro vaccinale durante la pandemia SOS SICUREZZA Stop alle violenze in centro a Porto Sant'Elpidio: ecco il piano per piazza Garibaldi

Il particolare

Non si tratta stavolta di vendite nell’ordine di qualche centinaio di euro, ma di cifre ben più consistenti. La più corposa ha colpito una donna del posto, a cui sono stati sfilati dal conto corrente ben 11.000 euro per la fornitura e l’installazione di un impianto fotovoltaico che, com’è facile immaginare, non si è mai realizzata. L’artefice, una 59enne veneta, si era finta dipendente di un’agenzia ed aveva convinto la vittima a stipulare un contratto fasullo. Niente energia solare, infatti, ma un imbroglio costato carissimo alla donna. Tabulati telefonici e ricostruzione dei movimenti bancari hanno portato gli inquirenti sulle tracce della truffatrice. All’Arma si è rivolto anche il titolare del Mirage, denunciando tre albanesi, di età tra i 45 e 65 anni, che hanno dissimulato lo stato di insolvenza e non hanno mai versato 2.000 euro per il soggiorno prolungato nella struttura. Sempre a Pedaso, i militari sono arrivati a tre soggetti, un sardo, un calabrese ed un siciliano, di età tra i 30 ed i 60 anni.

L’operazione

Avevano finto una vendita di un’auto su Marketplace e si erano fatti versare tramite Postepay, da un uomo, 4.500 euro. Subito dopo, ovviamente sono spariti. Deferito all’autorità giudiziaria anche un 69enne romano. Si era finto operatore bancario e, promettendo un investimento proficuo si è fatto versare sul conto 1.700 euro da un risparmiatore.