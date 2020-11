Mascherina e coltello, rapinatore solitario mette a segno un colpo al Conad di Pedaso

PEDASO - Rapina al Conad. Un giovane con il viso coperto dalla mascherina e armato di un coltello ha minacciato una cassiera. Il bottino dovrebbe aggirarsi intorno ai 4mila euro. Il rapinatore ha agito da solo, anche nel negozio c'era soltanto la cassiera.

Il malvivente sarebbe scappato a piedi in direzione mare. In zona c'è anche il ponte pedonale che porta verso Marina di Altidona. Le indagini sono condotte dai carabinieri, si spera anche in qualche indizio fornito dalle telecamere della zona.

