Lavori di manutenzione alle gallerie, chiuso sull'A14 il tratto Pedaso-Grottammare in entrambe le direzioni. Ecco quando

PEDASO - Promemoria per gli automobilisti: sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 27 alle 6 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara / Bari e in direzione di Ancona / Bologna.

Di conseguenza, non si potrà usufruire delle aree di servizio "Piceno ovest" e "Piceno est", situate all'interno del tratto chiuso.

