Investe madre e figlia in retromarcia Arriva l'eliambulanza

PEDASO - Incidente in pieno centro a Pedaso nel tardo pomeriggio. Un mamma con una bambina nel passeggino sono state investite da un’auto mentre attraversavano la strada.A investire la giovane donna e la bambina una quarantenne che viaggiava su una Fiat Punto di colore grigio. La donna, di origini straniere, mentre procedeva sul lungomare che costeggia la ferrovia, forse era andata troppo avanti rispetto alle sue intenzioni e, di punto in bianco, ha deciso di effettuare una retromarcia per girare. Qualcosa deve essere andato storto, visto che l’auto ha finito per travolgere la mamma e la bambina, che nel frattempo si trovavano nel sottopasso. Più gravi le condizioni dell’adulta che, nell’impatto, è rimasta incastrata fra la ringhiera presente nel sottopasso e la parte posteriore dell’auto.La donna e la figlia, di origini straniere ma residenti nella cittadina costiera, sono state immediatamente soccorse. La mamma, per quanto cosciente al momento dei soccorsi, sembra aver avuto la peggio ed essere in condizioni gravi; quando è stata accompagnata dai militi sull’eliambulanza di Icaro aveva un trauma facciale e una probabile frattura alla spalla.