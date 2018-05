Terribile frontale sulla Statale Tre feriti, una giovane in eliambulanza ad Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PEDASO - Scontro violento fra due auto, una delle quali nell'impatto si è ribaltata. E' successo nel territorio di Campofilone, in località Tre Camini. Tre le persone coinvolte, che viaggiavano su due auto, una Fiat Punto bianca e una Volkwagen Nera.Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma sembra che la Punto bianca fosse guidata da un uomo sulla sessantina, che molto probabilmente stava uscendo dall'incrocio per immettersi sulla carreggiata in direzione sud, da dove pare arrivasse la Golf sulla quale viaggiava una coppia di ragazzi. Dinamica tuttavia, come si diceva, ancora al vaglio. La Volkswagen Golf dalla violenza è finita contro un muretto a bordo della strada, ribaltandosi e terminando la sua corsa al centro della carreggiata.Ad avere la peggio è stata la ragazza, trasportata d'urgenza nel nosocomio anconetano con l'Eliambulanza.