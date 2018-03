Paura nella notte l'incendio sul monte Serrone spento dopo ore di lotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PEDASO - L’altra sera si sono riaccese le fiamme sulla collina del Monte Serrone, dopo che nel pomeriggio i vigili del fuoco avevano domato un altro rogo che però sembrava circoscritto, nonostante abbia coinvolto una superficie di cinquemila metri quadrati, nei pressi di un maneggio, sviluppatosi in direzione da est verso ovest.Paura in paese, quando in serata sono ricomparse le fiamme: in molti temevano si ripetesse un incendio come quello di circa 11 anni fa, quando andò a fuoco una vasta parte di vegetazione, così come accaduto più volte nel corso dell’estate 2016. L’altra sera, intorno alle 19.30, per chi si trovava nella piazza del paese, è bastato alzare lo sguardo per vedere di nuovo apparire le fiamme. A differenza del pomeriggio, in serata si era alzato il vento che ha complicato non poco l’operazione e le manovre di spegnimento, con focolai che si spostavano anche verso l’interno della vallata. In tutto 5 i mezzi dei vigili del fuoco coinvolti nell’operazione: erano infatti presenti quelli di San Benedetto con 3 automezzi, un’autobotte, un camion e una campagnola. I mezzi restanti erano di Fermo. Il rogo è stato poi spento nella notte. Non sono ancora state accertate le cause.