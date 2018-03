Incendio sul monte Serrone In fiamme un’area di 5mila metri quadrati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PEDASO - Una colonna di fumo nero si è alzata sul monte Serrone di Pedaso. Ancora una volta, parte della macchia mediterranea presente nella zona è stata vittima delle fiamme, dopo che ulteriori incendi erano divampati in altre zone limitrofe. Sono ancora da stabilire le cause dell’incendio che si è sviluppato nell’area che si trova risalendo la strada panoramica che percorre la collina e che da Pedaso prosegue fino alla vicina Campofilone. Il primo rogo si è sviluppato in corrispondenza di un’ampia curva, vicino alla quale, sulla destra, si trova anche un maneggio. Le fiamme sembra siano partite da un mucchio di sterpaglie.L’allarme è stato lanciato intorno alle 12.30, subito dopo sul posto sono sopraggiunti 4 mezzi dei vigili del fuoco dal comando di Ascoli, con 3 autobotti e una Jeep. Sono poi arrivati anche i carabinieri della vicina stazione di Pedaso, la polizia forestale e i volontari della Protezione civile.I vigili del fuoco in poco tempo sono riusciti abilmente a domare le fiamme del rogo che ha interessato, complessivamente, circa 5mila metri quadrati di ampiezza. Per fortuna le fiamme non hanno raggiunto le abitazioni che si trovano relativamente distanti, né il maneggio nell’area sottostante rispetto a dove si sono sviluppate le fiamme. La zona del Serrone è fra le più a rischio di tutta la provincia e occorrono controlli capillari.