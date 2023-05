Pedaso, razzia di sigarette e grattini, danni per 25mila euro: un ladro arrestato, l'altro riesce a scappare

PEDASO - Distruggono e depredano il distributore automatico di sigarette: due ladri inseguiti dai carabinieri, uno arrestato, l'altro riesce a fuggire

È successo a Pedaso dove i i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Fermo hanno intercettato e arrestato un cittadino egiziano classe 1996, pregiudicato e proveniente dalla provincia di Ravenna, in trasferta nel Fermano per commettere furti con un complice. I due hanno divelto il distributore automatico di tabacchi in via della Repubblica, rubando numerose stecche di sigarette, "gratta e vinci" e altri articoli. E causando notevoli danni, per un valore complessivo di circa 25 mila euro. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati dal proprietario dell’esercizio (il quale aveva ricevuto l’alert dal sistema antiintrusione installato) i due sono stati subito intercettati e ne scaturiva un inseguimento a piedi che si concludeva con l'arresto in flagranza di uno dei due ed il recupero della refurtiva. Purtroppo, il complice è riuscito a fuggire durante l'intervento, ma sono attualmente in corso le ricerche per individuarlo.