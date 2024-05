PEDASO Ancora choc in paese per quanto avvenuto. Lo stato d'animo di tutti è quello dell'inquietudine per i fatti che si sono verificati e che nessuno si sarebbe mai aspettato, per il cordoglio verso una famiglia che ha perso un figlio e che sta ancora aspettando di dare pace alla salma con il funerale. L'attenzione si sposta poi sul gruppo dei giovani coinvolti nei fatti di venerdì notte.

Al bar “7° Cielo” , dove tutto è iniziato, il titolare ieri mattina si è trincerato dietro poche parole: «Non posso dire niente. Niente di più di quello che è stato già detto. Non ho responsabilità su quello che è successo. Quella sera ho chiuso poco dopo l'una e mezza, dopo che se n'erano andati tutti». Nessun riferimento alla presenza dei due gruppi contrapposti. Nessuno racconta. Nessuno sa quale siano state le parole o le provocazioni che hanno fatto partire la miccia, tra giovani e meno giovani.

Forse parole che si sono fatte scappare i ragazzi o forse parole interpretate male, come una mancanza di rispetto. Resta ancora da capire questo nodo, quale sia stata la conversazione per quanto concitata, da poter scatenare l'epilogo della serata, l'inseguimento, l'aggressione e tutto il resto. Ieri il caso è finito anche a “La vita in diretta”, programma tv condotto sulla Rai da Alberto Matano, Sono state ascoltate un paio di testimonianze, rivisto il video che non svela comunque i particolari su quanto avvenuto.