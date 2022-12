Pedaso, scappa dalla guerra in Ucraina e finisce "schiava" nel ristorante: denunciati i titolari

PEDASO - Fugge dalla guerra in Ucraina, ma finisce "schiava" in un ristorante, pagata un terzo di quanto avrebbe dovuto, senza giorni di riposo e ferie. I carabinieri di Pedaso hanno denunciato i tre soci titolari di un ristorante del posto.

Approfittando del suo estremo stato di bisogno (la donna ha con sè anche la figlia minore), i tre, in concorso, hanno ripetutatmente violato le norme del contratto collevttivo di lavoro. La donna era costretta a lavorare più ore di quanto stabilito delle norme, ad una paga sensibilmente inferiore (4,3 euro invece di 12,1) e senza mai usufruire, durante l'intera durata del contratto, di giorni di riposo o ferie. I tre sono stati denunciati per sfruttamento del lavoro in concorso.