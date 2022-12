PEDASO - Sono tutti giovanissimi i protagonisti di una rapina avvenuta lo scorso ottobre a Pedaso e risolta dai carabinieri dopo un’indagine approfondita, che ha portato ad identificare tre persone, due minori ed uno diciottenne da poco, tutti di origine nordafricana, che dovranno rispondere di rapina in concorso.

I protagonisti



Uno dei ragazzi, benché non ancora maggiorenne, ha già un “curriculum” poco invidiabile ed è noto per altri reati alle forze di polizia. La vittima si trovava in centro a Pedaso, quando si è trovato accerchiato dal trio, che lo ha aggredito, intimandogli di consegnargli il monopattino elettrico su cui stava viaggiando. Quando il ragazzo ha cercato di difendere il veicolo, è stato strattonato e gettato a terra, riportando una ferita alla mano destra. Poi i tre magrebini gli hanno sottratto il monopattino e sono scappati. Il mezzo, però, probabilmente ha mostrato dei malfunzionamenti ed è stato abbandonato poco distante dal luogo dell’aggressione, mentre il derubato cercava di inseguirli.

Sul posto sono intervenuti i militari. La descrizione della vittima e la successiva acquisizione dei filmati della videosorveglianza hanno consentito alle forze dell’ordine di raccogliere elementi utili. Altre testimonianze hanno consentito di chiudere il cerchio, fino ad accertare la responsabilità del trio.



Il passato



Uno dei tre, l’estate scorsa, è stato denunciato per ricettazione di un orologio Apple Watch e delle cuffie auricolari, che erano stati rubati ad un ragazzo, minorenne anche lui, di Portonovo. Il diciottenne nordafricano, invece, un mese prima della rapina del monopattino aveva avuto una veemente lite con la vittima nei pressi della stazione di Porto San Giorgio, che aveva richiesto l’intervento di una pattuglia.