L'auto finisce nella scarpata: ​una coppia di anziani all'ospedale

PEDASO - Nuovo incidente nella zona della Valdaso dopo lo schianto dell’altro giorno a Rubbianello con un ferito grave. Stavolta due anziani a bordo di una Fiat Punto provenienti da Campofilone sono usciti di strada. È successo in via dei Piceni, sulla strada panoramica del monte Serrone nel punto in cui la strada in discesa proveniente da Campofilone si ricongiunge con la strada panoramica che porta a Pedaso. L’anziano conducente, V.A. (85 anni), anziché girare è andato dritto finendo con l’auto nella scarpata. Con lui c’era la moglie. Un grande spavento per entrambi ma non sono in pericolo di vita. L’uomo è stato portato dalla Croce Verde Valdaso all’ospedale Murri di Fermo, mentre la donna è stata portata dalla Croce Azzurra, sempre al pronto soccorso del Murri. Entrambi con qualche escoriazione e una distorsione alla gamba per lei. Intervenuti sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco di San Benedetto per estrarre l’auto dai rovi. Per fortuna, malgrado la spettacolarità dello schianto, la coppia non è grave.