Assegno con il trucco, 67enne scovato e denunciato: finisce nei guai per simulazione di reato

PEDASO - I carabinieri della stazione locale, agli ordini del luogotenente Salvatore Marra, hanno denunciato un 67enne del luogo per simulazione di reato. A gennaio aveva denunciato il tentativo di incasso di un assegno postale dell’importo di mille euro a opera di ignoti, tratto su un conto corrente a lui intestato, ma chiuso da diversi anni.

Dopo gli accertamenti, i militari hanno scoperto che, in realtà, quell’assegno postale era stato consegnato proprio dal denunciante, quale corrispettivo per un debito mai onorato, a una diversa persona che, ignara, aveva tentato di porlo all’incasso per poter recuperare il credito.

