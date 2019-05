Passa il Giro, chiudono le stazioni di Pedaso e Fermo-Porto San Giorgio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PEDASO - Promemoria per tutti gli automobilisti: sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire il passaggio dell'ottava tappa del giro d'Italia, Tortoreto Lido-Pesaro, dalle 10 alle 13 di sabato 18 maggio saranno chiuse le uscite delle stazioni di Fermo-Porto San Giorgio e di Pedaso, per chi proviene da Bologna/Pescara e da Bari.In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni autostradali: -in uscita per chi proviene da Bologna/Pescara, Porto S.Elpidio; -in uscita per chi proviene da Bari, Grottammare.