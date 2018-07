Banda dell'Eurospin in azione fa esplodere la cassaforte e scappa con il bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - La banda degli Eurospin è tornata in azione, questa volta a Porto Sant'Elpidio dove nella notte è stata fatta saltare la cassaforte prelevando tutto il contante e darsi alla fuga. Il colpo è stato messo a segno verso le due, i ladri hanno tagliato una delle recinzioni e sono entrati nel supermarket di via Faleriense,. Una volta dentro, forse servendosi di un gas, hanno fatto esplodere la cassaforte. L'allarme entrato in funzione ha fatto convergere sul posto gli uomini della vigilanza privata della Fifa security, la polizia e i carabinieri ma ormai la banda aveva preso il largo. Il bottino è ancora da quantificare anche se da una prima stima si parla di svariate migliaia di euro. E' anche probabile che la banda sia la stessa che poco dopo ha tentato il colpo all'Eurospin di Petritoli fallendo l'impresa, e che sia anche la stessa che a giugno scorso colpì l'Eurospin di Piane di Montegiorgio dove è stata fatta esplodere la cassaforte come è successo questa notte a Porto Sant'Elpdio.