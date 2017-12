Addio ad Antonietta Belletti voce dei più deboli e grande ambientalista

PORTO SANT'ELPIDIO - Si è spenta una grande voce, unica, una mente brillantissima attivissima nel sociale. Antonietta Belletti è morta ieri a 62 anni, nel suo letto di casa in centro a Porto Sant’Elpidio a seguito di una lunga malattia che l’aveva colpita anni fa. Porto Sant’Elpidio ha perso una persona unica. Figlia di Enzo Belletti, la città si stringe attorno al dolore dei parenti. In questa foto la vediamo impegnatissima, come sempre, con la pettorina gialla che amava tanto. Legambiente era per Antonietta una ragione di vita perché per lei la difesa dell’ambiente era di fondamentale importanza e questo fa capire anche l’altezza della persona dal punto di vista umano. Domani ci saranno i funerali nella chiesa grande del centro dietro al comune.

Sabato 30 Dicembre 2017, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 11:07