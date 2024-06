ORTEZZANO Si è tenuta ieri la riapertura al culto della chiesa di Santa Maria del Soccorso di Ortezzano alla presenza dell’arcivescovo Rocco Pennacchio, del priore della Confraternita SS Spirito e Sacramento Giuseppe Malaspina e del parroco don Marino Ramadori.



L’occasione



La cerimonia per festeggiare la conclusione dei lavori di miglioramento sismico ed interventi di restauro necessari a seguito dei danni subiti in occasione del sisma del 2016. Un attento lavoro di consolidamento e restauro è stato possibile grazie ai fondi derivanti dall’Ordinanza commissariale del 17 settembre 2020 nella quale era incluso e finanziato – appunto - l’intervento a Santa Maria del Soccorso. L’Arcidiocesi di Fermo, in qualità di ente attuatore, ha proceduto nell'intervento il cui progetto è stato redatto da Dania Cataldi e Vincenzo Mammarella che hanno ricoperto anche l’incarico di direttore dei lavori; i lavori sono stati eseguiti dalla Evandri Pietro di Monte Vidon Combatte mentre il responsabile tecnico della procedura è stato Demetrio Catalini. L'intervento è stato interamente finanziato per oltre 150mila euro.

«Un ringraziamento particolare - rimarca l’Arcidiocesi - va indirizzato alla sindaca di Ortezzano Carla Piermarini che ha sempre favorito e sostenuto l’iter». «L’intervento è stato concepito - sottolineano i due progettisti - non solo come mero adeguamento delle strutture alle azioni sismiche ma è stato inserito in un più ampio progetto di restauro e risanamento globale dell’edificio monumentale. In questo modo si è risposto alle esigenze di ottenere opportuni livelli di sicurezza da un punto di vista strutturale nel pieno rispetto del pregio architettonico dell’edificio. Si è ritenuto necessario procedere con un approccio interdisciplinare che tenesse conto sia degli aspetti architettonico-artistici del manufatto (anche in relazione al suo contesto storico) sia degli aspetti tecnici (che vanno dal rilievo, allo studio dell’edificio, alle modalità costruttive, ai materiali, ad un’analisi dei quadri fessurativi attuali e ad un’analisi della sua storia sismica). I principali interventi hanno riguardato la copertura e il consolidamento di murature ed intonaci nonché l’inserimento di catene». La chiesa, al centro di Ortezzano, adiacente all’attuale sede comunale, venne ricostruita quasi completamente nel 1450 sopra l’antica chiesa chiamata Santa Maria delle Grazie.



La storia



La chiesa originaria aveva dimensioni minori rispetto all’attuale che venne ingrandita nel 1585, e poi nuovamente nel 1759, anno a cui risale il campanile. A partire dal XVIII secolo la chiesa, originariamente ubicata al di fuori delle mura cittadine, entra a far parte del borgo. Nel 1956 venne allungato il presbitero e costruita la cappellina della Madonna. La chiesa ha una pianta a croce greca e al suo interno conserva, in una cappella laterale, i resti di un affresco del 1323 ad opera del monaco benedettino Giacinto di Morro di Valle raffigurante Santa Maria delle Grazie e i Santi Gerolamo e Maria Maddalena in ricordo dell’omonima chiesa, poi andata distrutta.