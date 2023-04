ORTEZZANO - «Dopo due mesi senza medico, a partire dal primo maggio, riaprirà l’ambulatorio di Ortezzano». Lo annuncia il sindaco Carla Piermarini. Non solo viene restituito alla comunità un servizio essenziale ma, in un periodo in cui è sempre più diffusa la carenza di medici nei paesi dell’entroterra, viene istituito un incarico specifico proprio per Ortezzano.

Il medico di medicina generale convenzionato è Marco Strovegli, già dottore anestesista all’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. Grande la soddisfazione del sindaco.

«Sin dal primo momento, dopo la decisione del medico precedente di chiudere il suo studio a Ortezzano, mi sono attivata per cercare una soluzione volta a tutelare soprattutto le persone più fragili tra la popolazione. L’attivazione di una convenzione, ormai inesistente da più di due anni, così da avere la presenza di un dottore cinque giorni a settimana, è un risultato davvero straordinario. Non posso che essere immensamente grata al dottor Strovegli per aver messo la sua professionalità al servizio del nostro paese e aver compiuto una scelta controtendenza. Sono certa che il territorio saprà accoglierlo nel migliore dei modi. Devo inoltre ringraziare, per la sensibilità e l’attenzione dimostrata nei miei riguardi, l’Ast di Fermo».

L’incarico di Strovegli partirà dal primo maggio e già nella mattina del 2 lo stesso sarà presente nell’ambulatorio e osserverà il seguente orario di apertura: lunedì dalle 17.30 alle 18.30, martedì dalle 8.30 alle 9.30, mercoledì dalle 8.30 alle 9.30, giovedì dalle 17.30 alle 18.30, venerdì dalle 8.30 alle 9.30.