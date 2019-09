Non ha ancora 30 anni, ragazzo prende la pistola e si spara: comunità sconvolta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETRITOLI - Una provincia intera sconvolta. Questa mattina un ragazzoc he non ha ancora compiuto 30 anni si è tolto la vita. L'ha fatto sparandosi con un colpo di pistola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri con il personale medico che non ha potuto far altro che constatare la morte del giovane. Avviate le indagini con i militari che stanno cercando di ricostruire le ultime fasi della vita del giovane cercando di trovare una ragione al gesto che ha sconvolto una intera comunità.