FERMO- I rappresentanti sindacali hanno scritto una lettera aperta al governatore Acquaroli per denunciare il decadimento costante decadimento delle condizioni di lavoro nei reparti, servizi ed uffici dell’Area Vasta 4, a causa della carenza del personale del comparto in ogni ruolo avvertendo il montare della rabbia, del disagio dei professionisti ed operatori. Intendono lanciare alla giunta regionale un fortissimo grido di allarme, espresso a nome e per conto dei circa 1.300 lavoratrici e lavoratori della sanità di Fermo.

«Mancano circa 80 unità, sopperite con i sacrifici dei professionisti. Essi hanno dovuto ovviare a questo, rinunciando molto spesso ai loro diritti contrattuali ma soprattutto alla sacrosanta conciliazione della vita con il lavoro. Chi opera nei reparti ospedalieri e nelle strutture territoriali sono madri, padri, mogli, mariti, spesso hanno anziani in casa o figli piccoli da accudire. Sono quindi anch’essi ed a loro volta, cittadini che dovrebbero vedersi riconoscere i basilari diritti civici e non trascorrere gran parte del tempo da dedicare alla vita personale, nel posto di lavoro» protestano. Davanti a questo quadro, si punta l’indice sulla presunta indifferenza della direzione Asur e della politica regionale e dei rappresentanti istituzionali del territorio . «Negli ultimi dieci anni il gap storico tra Fermo e altre province delle Marche non è affatto diminuito anzi si è ampliato. Analizzando i dati, se si rapporta il numero dei residenti di ogni provincia con il numero dei dipendenti previsto dalla nuove dotazioni organiche, appare evidente lo squilibrio a sfavore del Fermano». Il numero massimo di infermieri assegnato in dotazione organica ad Area Vasta 4 è di 650 unità. Secondo i sindacati i residenti censiti nel 2019 cioè 173.800, il fermano avrebbe un infermiere ogni 267 residenti mentre altre Aree Vaste hanno un rapporto nettamente migliore.



L’Area Vasta 3 risulta avere un infermiere ogni 223 residenti; L’Area Vasta 5 un infermiere ogni 211 residenti. «Questo fornisce la risposta sul perchè nel fermano ci sia da troppo tempo una evidente carenza infermieristica» sostengono i sindacati. Situazione analoga per gli Oss. L’Area vasta 4 ha un numero di questi operatori, previsto in dotazione organica, pari a 137 unità. «Quantità ridicola se si collega alle reali necessità di assistenza sia in ambito ospedaliero che in quello residenziale per la cronicità. In pratica un Oss ogni 1.277 residenti mentre altre province hanno un rapporto addirittura dimezzato» Per questo motivo è stato proclamato lo stato di agitazione del personale.