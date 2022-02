Fiamme in un appartamento vicino al centro storico, muore un inquilino sui 50 anni

FERMO - Tragedia questa mattina a Fermo dove ha perso la vita un cinquantenne. I vigili del fuoco sono stati avvertiti da alcuini vicini di casa per fumo provenire da un appartamento poco distante dal centro storico del capoluogo. Purtroppo, però, quando i pompieri hanno fatto irruzione nell'abitazione hanno trovato il corpo dell'inquilino che purtroppo era già deceduto. E' stata aperta un'indagine per stabilire la causa del decesso che potrebbe essere satato causatao da asfissia per un elettrodomestico malfunzionante. Non c'è stato bisogno di evacuare nessun altro appartamento della palazzina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA