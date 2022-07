Raffica di controlli dopo concerti ed eventi nella costa fermana, segnalati per droga 43 giovani

FERMO - Controlli della polizia, 43 giovani segnalati per droga dopo eventi e concerti di questi ultimi giorni. Interforze al lavoro sul litorale fermano a Lido Tre Archi, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Tra le 217 persone identificate e i quasi 150 veicoli controllati, sono state 21 le sanzioni per violazioni al codice della strada e 8 gli esercizi pubblici controllati.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Furto aggravato in uno chalet fermano, incastrati dalle telecamere e denunciati due ragazzi di Arezzo e Foggia L'EVENTO Jovanotti a Fermo con il suo Jova Beach Party, attesi 30mila spettatori ma c'è il rebus delle aree di sosta L'EVENTO Jova Beach, scattati i lavori in spiaggia a Lido. Calcinaro: «Ora basta con questa politica dei no»

Un maxi sequestro complessivo

Dopo la serie di eventi e concerti degli ultimi giorni sono finiti sotto sequestro 200 grammi di droga tra marijuana, hashish, cocaina, ketamina ed ecstasy, per un valore stimato in oltre 3.000 euro. Il fiuto dei cani ha permesso di scovare anche le sostanze ingegnosamente occultate sulle persone, nelle borse, negli zaini, o dentro le auto. Al termine 43 persone sono state segnalate alle Prefetture per la contestazione amministrativa relativa all’uso di sostanza stupefacente. A 8 di loro, inoltre, è stata ritirata immediatamente la patente di guida, visto che gli stessi, trovati in possesso di droga, erano anche al volante.