Addio Paola, pediatra dal grande cuore sempre vicina a tutti e impegnata nella rievocazione della sua Servigliano

MONTERUBBIANO - Si è spenta ieri, a 67 anni, Paola Pierangelini. Pediatra a Monterubbiano, Altidona e Campofilone, da sempre impegnata nella comunità di Servigliano, paese dove era nata, e con una profonda cultura storica,

ha alzato bandiera bianca contro una malattia incurabile, lasciando un vuoto enorme nella sua famiglia, tra i suoi parenti e amici, i suoi pazienti e quanti l’avevano apprezzata per le sue doti umane unite ad una impareggiabile competenza ed esperienza. «Si fa fatica a trovare le parole adatte per dire addio ad una figura di grande professionalità ed umanità come Paola Pierangelini, la storica pediatra di Monterubbiano» sono le parole che la sindaca di Monterubbiano Meri Marziali ha affidato alla pagina Facebook del Comune.



Il periodo

Marziali ricorda Pierangelini come «una donna sempre disponibile ed estremamente accogliente con tutti, che per più di 30 anni ha curato i bambini del paese. A nome dell’amministrazione esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, unendomi al loro dolore. Nei prossimi mesi troveremo il modo migliore per ricordare Paola e per tramandare i suoi preziosi insegnamenti». Numerosissimi sono i pensieri e i ricordi raccolti sui social, tra i quali spicca quello del rione Santo Spirito Servigliano: «Ci lascia una combattente, un tassello della nostra grande famiglia, un pezzo della nostra storia. Dolore e riconoscenza ci uniscono in un triste momento».

Per lo stesso rione la dottoressa era «una donna radiosa e insostituibile, con un raffinatissimo gusto estetico, un occhio critico supportato da una cultura storica senza eguali. La dedizione ai dettagli e le infinite ore in sartoria. Ci faremo gelosi custodi dei tuoi consigli, del tuo garbo e della tua bellezza da dama. Ricordiamo con affetto una colonna portante, ardita e fiera dei nostri colori». Al ricordo del rione Santo Spirito si è unito anche quello del Torneo Cavalleresco Castel Clementino per cui «Paola era una persona unica per sensibilità, passione e dedizione».

