MONTERUBBIANO - Non solo Petritoli, i paesi sulla Valdaso puntano sempre più sui matrimoni. Con quello fra Roberto Pazzi, titolare del negozio di oggettistica e arredo “Maison Maison” che si trova a Marina di Altidona, e il ristoratore Paolo Torregiani, anche Monterubbiano riprende il percorso di Wedding destination.

APPROFONDIMENTI L'ESTATE Turismo, boom di prenotazioni: iniziano ad arrivare le disdette per Covid LA DENUNCIA Porto San Giorgio, incastrata da alcune fotografie la ladra sexy che sfilava orologi d'oro alle vittime



La giornata



Oltre alla cerimonia in sala consiliare e all’evento che si è tenuto all’interno del polo culturale San Francesco, i due neo sposi hanno chiesto all’amministrazione comunale che tutti gli spazi culturali del centro storico fossero visitabili per far scoprire le bellezze storiche e artistiche del borgo agli oltre cento invitati, provenienti da tutto il mondo. Un’importante vetrina in funzione turistica. «Quella di sabato non è stata soltanto la celebrazione di una bellissima unione – commenta il sindaco di Monterubbiano Meri Marziali – ma un’apertura concreta di un filone promozionale a 360 gradi».



Le vite



«Oltre che congratularmi con Roberto e Paolo per una scelta che arricchirà sicuramente le loro vite - rimarca - voglio ringraziarli di cuore per aver donato al Comune una bellissima tela, di grandissimo pregio e valore, che andrà ad arricchire il nostro auditorium San Francesco e che, con estremo orgoglio, mostreremo a tutti i turisti che sceglieranno di visitare Monterubbiano. Il progetto di Wedding destination, quindi, portato avanti anche con il supporto della wedding planner Silvia Cicconi, riparte con ancora più forza e con la piena consapevolezza di come questa città abbia tutti gli elementi per diventare un punto di riferimento, sia a livello nazionale che internazionale».



L’accordo



In particolare la giornata è stata arricchita grazie alla cena con il catering del ristorante Due Cigni di Rosaria Morganti, che si trova a Montecosaro Scalo, e alla collaborazione di Luca Traini di Frangipane Garden Restaurant. Fra gli invitati anche la giornalista Sandra Amurri, cugina di Pazzi. Le foto del banchetto allestito al polo culturale hanno fatto il giro del web.