Ponte sull'Aso, la lunga attesa è quasi finita: la nuova struttura regge il collaudo con sei camion

MONTERUBBIANO - Ponte di Rubbianello, bene il collaudo. Ieri mattina è avvenuto il passaggio decisivo della prova di carico, a 8 anni dal crollo, il 2 dicembre 2013, durante una piena del fiume Aso.

Un momento importante, sancito anche dalla presenza dell’assessore regionale al Bilancio, Guido Castelli. Castelli è venuto ad assistere alla prima fase del collaudo tecnico e fermatosi poi a visionare la realizzazione ormai ultimata del ponte, dopo aver fatto il punto sui lavori con il Rup Antonino Colapinto e il direttore dei lavori Gianluigi Capriotti. Durante la mattinata è stata effettuata la prova statica e dinamica sul nuovo ponte, con il transito di 6 autocarri, ognuno dei quali pesava 440 quintali, grazie ai quali è stata fatta una prova puntuale, prima su una e poi su più campate. «Siamo in dirittura di arrivo».

Così ha dichiarato entusiasta la sindaca di Monterubbiano, Meri Marziali che ha aggiunto: «Finalmente è arrivato il giorno del collaudo tecnico che servirà per poi procedere. Non ci sono ancora delle tempistiche precise. Si tratta comunque di un passaggio importante. Tutte le risorse sono state individuate ed è stata fatta una delibera da parte della giunta regionale per il completamento del ponte con la strada. Il ponte sta per tornare a essere realtà per Rubbianello e per tutto il nostro territorio. L’intera popolazione e le attività commerciali sono state fortemente penalizzate dalla mancanza di quest’opera viaria e tardivamente realizzata. Ora possiamo guardare al futuro. Si tratta di un’infrastruttura importante per tutto il territorio e la Vallata dell’Aso».

A fine maggio, dopo che la Regione avrà acquisito i dati tecnici e amministrativi del collaudo, verrà autorizzato il finanziamento di un milione di euro per la realizzazione delle opere accessorie che includono la strada di collegamento, mentre la somma per la realizzazione dell’infrastruttura è stata di due milioni di euro. Nadia Beani, titolare dell’impresa che ha realizzato i lavori rimarca: «Oggi con la fase di collaudo si mette davvero la parola fine ai lavori per la struttura del ponte».

A questo punto il ponte si può dire finito. «Manca solo - riprende - l’asfaltatura. In seguito all’esito del collaudo tecnico, i dati ottenuti serviranno ad avere il parere sulla regolarità non solo funzionale e tecnica del ponte ed entro un mese si avrà la regolarità per il collaudo amministrativo che decreterà l’idoneità al passaggio sul ponte». Presente anche il sindaco di Montefiore dell’Aso, Lucio Porrà: «Grazie a tutti i tecnici e le maestranze che hanno permesso la realizzazione di questa importante opera... bella anche da guardare» ha poi postato su Facebook esprimendo la propria soddisfazione.

