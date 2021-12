Dopo il ponte anche una rotatoria, dopo il pressing dei sindaci via ai progetti per sistemare la Valdaso

MONTERUBBIANO - Una rotatoria per il bivio di Rubbianello. Se ne parla da anni. Sono stati redatti progetti in passato. Eppure la questione non è mai riuscita ad arrivare in porto. Chissà che nei prossimi anni non sia la volta buona.



L’attesa

Adesso che, dopo 8 anni di attesa, finalmente il ponte di Rubbianello è stato portato a compimento, un’infrastruttura viaria come quella la rotatoria sarebbe utile a regolare il traffico in zona.

Il passaggio veicolare in zona è ripreso ma tanti anni di chiusura del ponte, crollato in seguito alla piena del fiume, hanno fatto sì che le persone cambiassero abitudini e servirà altro tempo per rilanciare l’economia in zona. Sembrerebbe essere d’accordo anche l’assessore regionale al Bilancio, Guido Castelli che con l’inaugurazione definitiva del ponte si è affrettato a dire che altri progetti importanti arriveranno e altre risorse da spendere per il territorio.



L’impegno

«Un gruppo di sindaci - ha rimarcato - ha chiesto d’intervenire in maniera risolutiva fra il casello di Pedaso e Ponte Maglio. Noi, dopo essere intervenuti su diverse arterie di competenza Anas, siamo intervenuti perché il sindaco di Comunanza, insieme ad altri 10 sindaci, ci ha sollecitato. Ne ho parlato anche con l’assessore Baldelli e il presidente Acquaroli. Dovremo fare uno studio di fattibilità per rendere la Valdaso fruibile in maniera migliorativa ma tenendo conto delle case che sono molto addossate alla sede stradale: serve un progetto di allargamento della sede stradale attuale».

Dopo la rotatoria di Valmir, in corso di realizzazione, opera per la quale anche la Regione è stata determinante per la buona riuscita del progetto, si potrebbe replicare con quella di Rubbianello. «Le rotatorie in genere vengono finanziate dalle Province e dall’Anas in concorso, proprio perché sono opere di rilevanza urbana comunale, però a certe condizioni possono essere fatte quindi dovremo convocare un tavolo» è stata la proposta di Castelli.



La posizione

Proposta accolta dalla sindaca di Monterubbiano, Meri Marziali: «Potremmo riprendere in mano un progetto vecchio, realizzato dalla Provincia di Fermo. Con il traffico che torna a passare dentro la frazione, sarebbe veramente importante. Convocheremo al più presto un incontro».

