Non risponde al citofono alle chiamate Uomo trovato morto sulle scale di casa

MONTERUBBIANO - Dramma a Monterubbiano nel primo pomeriggio. Un anziano di 83 anni che non rispondeva al citofono ad alcuni conoscenti è stato poco dopo trovato morto all’interno della sua abitazione. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari della Croce Arcobaleno di Petritoli, l’equipe medica dell’auto medica della Croce azzurra Sant’Elpidio a Mare, i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno aperto la porta e all’interno la drammatica scoperta: l’anziano era riverso sulle scale, ormai privo di vita. Inutili tutti i tentativi di soccorrerlo e rianimarlo: per lui non c’era ormai più niente da fare.