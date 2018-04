Le Marche piangono Stefano Raia Venti anni di fianco a Orietta Berti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTERUBBIANO - Monterubbiano dice addio al chitarrista Stefano Raia. E'’ morto a soli 55 anni dopo aver lottato contro un male incurabile, è stato uno dei più bravi chitarristi italiani. Stefano nella sua carriera di musicista ha collaborato con alcuni tra i più grandi artisti. Dopo l’esordio nella band della cantante fermana Lighea ha incontrato Orietta Berti con la quale è nata subito una collaborazione che durava da vent’anni.E Orietta Berti lo ha ricordato sul suo profilo Facebook. «Oggi - scrive la cantante - è stata una giornata molto triste per me e per i miei famig iari, perché abbiamo perso un amico…il caro Stefano Raina. Un ragazzo eccezionale, un uomo buono, un bravo musicista e un grande professionista. Quanti ricordi, quante tournée all’estero e quanti tour in Italia abbiamo fatto insieme in tutti questi anni! Canada, Belgio, Malta, Stati Uniti e poi il nostro paese che abbiamo rivisto in lungo e in largo durante i tour estivi. Da venti anni lavoravamo insieme e Stefano era uno dei punti di riferimento del nostro gruppo di lavoro». E proprio la sua Monterubbiano lo ha salutato per l’ultimo volta. Moltissimi i messaggi di cordoglio.