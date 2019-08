Il ladro maldestro ci riprova ​ma è incastrato da telecamere e testimoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTERUBBIANO - Un ladro maldestro ha tentato più volte il colpo ma non gli è riuscito e alla fine è stato denunciato per tentato furto. Incastrato infatti dalle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze della gente, il topo d’appartamento che aveva tentato più colpi, non riusciti, nelle case.I carabinieri di Monterubbiano, dopo un’accurata indagine consistita nel visionare le telecamere, prendere le testimonianze e comparare quanto riscontrato con l’elenco dei nominativi caricati nella black list delle forze dell’ordine, sono riusciti a risalire al pregiudicato che si è inguaiato con l’ultimo tentativo di furto programmato. L’uomo è un noto pregiudicato del Fermano, risiede vicino a Monterubbiano, è stato denunciato alla procura della Repubblica per tentato furto in abitazione.