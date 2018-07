Si ribalta con il quad un ragazzo portato con l'eliambulanza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTERUBBIANO - Incidente in contrada Monti a Monterubbiano dove un giovane molto conosciuto in paese si è ribaltato con il quad. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con la Croce Arcobaleno di Petritoli e l’automedica. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ragazzo ma dopo una più accurata diagnosi, viste le condizioni generali, i sanitari hanno deciso di allertare l’eliambulanza per trasferire il ferito all’ospedale regionale di Torrette. L’elicottero è atterrato poco dopo in una zona di campagna e ha trasferito il giovane, che comunque era cosciente, ad Ancona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini di rito per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.