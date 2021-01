Investito mentre sistema il cartello per segnalare un incidente, giovane soccorso dall'eliambulanza

MONTERUBBIANO - Paura sulla provinciale da Fermo, vicino al centro abitato di Monterubbiano. Tre giovani pakistani a bordo della loro auto hanno avuto un incidente: uno di loro è uscito dall'abitacolo per sistemare il cartello per segnalare il sinistro ed è stato investito da un’auto.

Il giovane è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, accertamenti invece per gli altri due. La loro vettura, forse per il ghiaccio sulla strada, era finita fuori strada e si era ribaltata. L'eliambulanza è atterrata nel vicino campo sportivo di Monterubbiano. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA