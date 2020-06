Mietitrebbia a fuoco scatena l'incendio nel campo di grano: i vigili del fuoco salvano le case vicine

MONTERUBBIANO - Al fuoco un campo di grano nella campagna di Monterubbiano. Le fiamme sono divampate ieri, nella tarda mattinata, in contrada Canniccio. Al centro del rogo un campo di grano ed una mietitrebbia che è andata distrutta.

A dare l'allarme è stata la titolare del vicino agriturismo Crosta che non appena ha visto alzarsi le fiamme nel vicino campo e sentite le grida degli agricoltori che erano lì spaventati, ha chiamato i Vigili del fuoco. Fondamentale è stato l'intervento tempestivo che ha impedito si verificassero conseguenze ben più gravi. Sono arrivati in tutto 6 mezzi dei Vigili del fuoco, per spegnere le fiamme ma anche circoscrivere la zona ed impedire che si propagassero ulteriormente, vista la presenza in zona di abitazioni. La mietitrebbia che ha preso fuoco all'interno del campo, è andata completamente distrutta.

