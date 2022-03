Scoppia un incendio tra le sterpaglie, paura per il cimitero: l'allarme tempestivo sventa il pericolo

MONTERUBBIANO - Paura ieri sera intorno alle 21 a Monterubbiano per un incendio scoppiato poco dietro il cimitero. Ad andare a fuoco sarebbero state, per cause ancora al vaglio, sarebbero stati alcuni ammassi di potature. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo che sono riusciti a contenere le fiamme. Il Comune di Monterubbiano ha ringraziato, con un post su Facebook, i cittadini ed i pompieri per l'allarme celere e la collaborazione: "Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, è sotto controllo l'incendio divampato dietro al cimitero di Monterubbiano. Ringraziamo i cittadini che hanno dato l'allarme e quanti in questo ore hanno dato un prezioso contributo che ha permesso di evitare danni ulteriori".

Ultimo aggiornamento: 11:05

