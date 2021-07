Vasto incendio minaccia il centro storico del borgo, evacuate alcune famiglie

MONTERUBBIANO- Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio in una parte del centro storico del comune di Monterubbiano. Per motivi precauzionali, il sindaco ha deciso di evacuare una parte delle famiglie che abitano nel centro storico. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Fermo per circoscrivere e spegnere le fiamme. A supportare il loro lavoro anche i carabinieri della locale stazione ed i volontari della Protezione Civile. "Ringraziamo sentitamente i cittadini che si sono adoperati con i propri mezzi" scrive il sindaco.

Ultimo aggiornamento: 19:01

