Soldi dal cambiamonete, nei guai il barista per simulazione del furto

MONTERUBBIANO - Colpo di scena nelle indagini dei militari dell’Arma in merito a un furto in un bar di Monterubbiano. I carabinieri della locale stazione, al termine degli accertamenti, hanno infatti denunciato il titolare del bar poiché lo stesso, simulando un furto notturno ai cambiamonete all’interno dell’esercizio commerciale, si era impossessato del loro contenuto di alcune migliaia di euro.In sostanza il barista aveva finito per sottrarre i soldi al controllo dei Monopoli di Stato. L’uomo, smascherato, è stato denunciato all’autorità giudiziaria del tribunale di Fermo per furto aggravato e simulazione di reato. Nel corso dell’operazione il denaro sparito è stato interamente recuperato. Il blitz nell’ambito dei controlli dell’Arma disposti dai carabinieri del comando provinciale di Ascoli, competenti anche sul territorio di Fermo e impegnati a contrastare i reati.Intanto gli stessi carabinieri, in seguito all’ultima riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, hanno disposto un rafforzamento dei controlli in provincia durante il prossimo periodo di festa, con particolare attenzione alla fascia costiera. I giorni a rischio sono quelli di Pasqua a Pasquetta.