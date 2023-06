MONTEGRANARO - «Suo genero deve pagare una multa» e si fa consegnare gioielli e bancomat col pin: presa la truffatrice

I carabinieri di a Montegranaro, hanno raccolto la denuncia di uomo che ha raccontanto di essere stato avvicinato, in casa, da un uomo che gli ha raccontanto come il genero fosse nei guai per un debito di 8.900 euro di una sanzione non pagata. Intimidita dalle possibili conseguenze per il suo familiare, la vittima ha consegnato al truffatore oggetti preziosi immediatamente disponibili, nonché la tessera bancomat e il relativo Pin. Con la quale ha prelevato 1.250 euro a Monte San Giusto (MC). Grazie alle telecamere sono riusciti a risalire all'auto usata. Frrmata poche ore dopo dalla Polizia stradale ad Anagni. All'interno del veicolo è stata identificata una donna napoletana, classe 1978, con precedenti penali. Durante la perquisizione personale e veicolare, sono stati recuperati tutti i gioielli e la somma di denaro contante, riconosciuti come refurtiva trafugata dalla vittima. A seguito degli accertamenti, la sospettata è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata.