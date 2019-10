Montelparo, agricoltore muore a 37 anni nel campo travolto dal suo trattore

MONTELPARO - Tragedia in un campo in via Coste a Montelparo: muore un agricoltore di 37 anni travolto dal suo trattore.

L'allarme è scattato ieri sera intorno all'ora di cena quando i familiari di Luca Fazi non l'hanno visto rientrare per cena. Immediate sono scattate le ricerche, che però sono durate purtroppo poco: il cadavere dell'uomo è stato infatti trovato riverso nel campo ad un centinaio di metri dalla casa. Sul posto sono accorsi i socorritori del 118, ma purtroppo per Luca non c'era più nulla da fare, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Montegiorgio. Secondo un prima ricostruzione, il giovane agricoltore sarebbe stato travolto dal suo stesso trattore, che si sarebbe sfrenato.

