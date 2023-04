MONTEGRANARO - Cordoglio per la scomparsa dello storico fotografo Vincenzo Aniballi, figura radicata nel tessuto sociale cittadino per decenni, così come ricordato dalle parole del sindaco Endrio Ubaldi. «Tutti noi lo ricorderemo con il simpatico appellativo di “Vincè lo zoppetto”. I primi richiami vanno agli anni ‘70 ed ai primi anni ‘80 alla chiesa della Prioria, quando da giovanissimo chierichetto, insieme a tanti amici, non c’era battesimo, comunione o matrimonio in cui Vincenzo o Rossetti, l’altro storico fotografo dell’epoca, non ci precettassero per sostenere il flash, dietro simpatico compenso di qualche caramella, per fare le foto nel miglior modo possibile».

Il sostegno



Da sempre punto di riferimento per i veregrensi, il primo cittadino ricorda dei passaggi recenti, a partire dalla scorsa primavera, quando «fece il servizio fotografico ai ragazzi della comunione a Santa Maria, fra i quali anche mia figlia Marta. Lo scorso dicembre fu invece festa grande in Sala Consiliare, quando omaggiammo i commercianti storici. Immortalò ogni momento della cerimonia, fu felicissimo insieme alla sua amata ed inseparabile Paola». La salma è visitabile all’obitorio del presidio ospedaliero di Montegranaro, i funerali oggi alle 15 nella chiesa di San Liborio.