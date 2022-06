Veregra Street, una settimana di feste nel trionfo dell'arte di strada

MONTEGRANARO - Si è concluso nel migliore dei modi il viaggio tra il divertimento e l’allegria del Veregra Street Festival che ha fatto di Montegranaro per ben 7 giorni, prima con il Veregra Children dedicato ai più piccini e poi con la 24ª edizione del festival, un luogo dove trascorrere pomeriggi e sere spensierate tra giocoleria, clownerie, mimo, teatro e musica. Un’offerta artistica di qualità dove c’è stato solo l’imbarazzo della scelta.



«È un festival - ha detto il sindaco Endrio Ubaldi - che ha richiamato a Montegranaro tantissime persone. Ho visto una partecipazione andata veramente oltre le aspettative. È vero che venivamo da due anni di spettacoli a numero chiuso però posso dire, seguendo dal ‘99 il festival sia come assessore alla Cultura che come vicesindaco e oggi da sindaco, che l’edizione di quest’anno è da incorniciare. Voglio ringraziare sia il direttore artistico di Veregra Children Marco Renzi che il direttore artistico di Veregra Street Festival Francesco Marilungo, la responsabile del servizio cultura Alessandra Levantesi. C’è stato un grande lavoro da parte di tutta l’amministrazione comunale a partire dagli assessori di riferimento Monia Marinozzi e Gastone Gismondi».

«Oltre ad esprimere l’enorme gioia e soddisfazione – ha detto la Marinozzi, assessore alla Cultura - vorrei sottolineare quanto sia la dimostrazione che la collaborazione e il lavoro di squadra sono l’arma vincente». Per l’assessore al Turismo Gismondi «è stata una manifestazione all’insegna dello stare insieme attraverso la magia del divertimento con eventi e spettacoli strepitosi e con artisti nazionali e internazionali di estrema bravura legati all’arte circense di strada. È poi con i numerosi punti di ristoro legati allo street food». «Un festival perfetto - ha detto la responsabile alla Cultura Alessandra Levantesi - con una grandissima partecipazione, grandi numeri, attrazioni veramente spettacolari. Tantissimi i ragazzi che si sono divertiti ballando in centro storico, tutto è andato bene. Un gran lavoro anche da parte delle forze dell’ordine a cui va il nostro ringraziamento. Per 7 giorni abbiamo respirato un clima di gioia».



L’impegno

Ringraziamenti anche all’associazione Arkeo per l’apertura straordinaria dell’Ecclesia di Sant’Ugo, gli operatori della biblioteca comunale che ha fatto un’apertura straordinaria fino a mezzanotte per consentire l’allestimento della mostra dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado, Philosofarte che ha tenuto aperta la Pinacoteca Fondo Gottardo Mancini, ma anche le associazioni che hanno aperto le osterie, gli operai e gli autisti comunali che hanno garantito l’approntamento della logistica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA